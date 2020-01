Blockchain – ein schlafender Riese mit hohem Potenzial erwacht langsam

In einem aktuellen Bericht der Gartner Group ist im Zusammenhang mit Blockchain von «Blockchain-Müdigkeit» die Rede. Es scheint an Anwendungsfällen zu mangeln, und die Verbreitung entspricht nicht der anfänglichen Begeisterung für die Technologie. Die Blockchain-Revolution scheint ins Stocken geraten zu sein. Seit 2019 wurden nur wenige Anwendungen in der Produktion implementiert und es sieht so aus, als würde Blockchain eine Randerscheinung bleiben. Laut dem Weltwirtschaftsforum ist diese Aussage falsch. Ganz im Gegenteil: Die Blockchain-Technologie boomt[1].

Was ist Blockchain?

Eine ausführliche Beschreibung der Blockchain-Technologie finden Sie in unserem Artikel.

https://investerest.vontobel.com/de-de/artikel/13504/blockchain--zentraler-baustein-der-wirtschaft-von-morgen

Blockchain im Jahr 2019

2019 wurden mehrere Blockchain-bezogene Initiativen ins Leben gerufen.

IBM hat in Zusammenarbeit mit Maersk eine Blockchain-Lösung für die Schifffahrtsbranche entwickelt.

Everledger expandierte nach China mit der Einführung einer WeChat-App für Blockchain-basierten Diamantenhandel zum Ausschluss von Konfliktdiamanten.

Die Summe der Token-Angebote belief sich auf über 10 Milliarden US-Dollar.

Die indische Reliance Industries gab bekannt, ihre 300 Millionen starke Nutzerbasis zum weltweit grössten Blockchain-Netzwerk ausbauen zu wollen.

Facebook arbeitete an der Entwicklung der Kryptowährung Libra (Kryptowährungen basieren auf der Blockchain-Technologie).

Und zu guter Letzt: In einer Ansprache im Oktober 2019 rief der chinesische Präsident Xi Jinping die Chinesen dazu auf, die Chancen, die sich durch Blockchain bieten, zu ergreifen. Damit steigerte er das Interesse der zweitstärksten Wirtschaftsmacht der Welt an der Blockchain-Technologie.

Welche Faktoren bremsen Blockchain?

Die Situation rund um Blockchain ist vergleichbar mit der Evolution des Internets in den 90er Jahren. Die Technologie steckt noch immer in der Entwicklung und das Implementierungspotenzial ist noch nicht vollständig ausgeschöpft. So wie das Internet es ermöglicht hat, Informationsgrenzen abzubauen, wird Blockchain das Gleiche in Bezug auf die Digitalisierung von Dingen leisten. Deshalb braucht es nationale und internationale Regelungen, um die Entwicklung und weltweite Einführung der Technologie zu fördern. Darüber hinaus wirft die Unreife der Technologie Fragen zu verschiedenen Aspekten auf:

Interoperabilität (für den Umstieg von einer privaten Blockchain auf eine weltweite öffentliche Blockchain)

Skalierbarkeit (die Möglichkeit, mehr Transaktionen pro Sekunde zu verarbeiten)

Benutzerfreundlichkeit (Schaffung eines benutzerfreundlichen Prozesses)

Sicherheit (Blockchain ist sicherer als ein zentralisiertes System, Hacker können dennoch darauf basierende Apps, Systeme und Transaktionen knacken)

Datenrechte

Die Blockchain-Rakete wurde bereits gezündet

Im letzten Jahr veröffentlichte LinkedIn einen Bericht, in dem künstliche Intelligenz und Cloud Computing als die gefragtesten Hard Skills identifiziert wurden. Laut einem neuen Bericht der Plattform wird 2020 der Umgang mit Blockchain die gefragteste der Hard Skills sein. Auch wenn die Technologie in der Vergangenheit durch Kryptowährungen in den Vordergrund gerückt wurde, sind es heutzutage nicht mehr nur Finanzdienstleister, die nach neuen Mitarbeitern mit Blockchain-Kompetenzen suchen. Tatsächlich halten verschiedene Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen, wie IBM, Oracle, JPMorgan Chase, Microsoft, Amazon und American Express, Ausschau nach solchen Mitarbeitern. Dem LinkedIn-Bericht zufolge werden immer mehr Stellenangebote mit Blockchain-Bezug auf den wichtigsten Headhunting-Websites veröffentlicht. Die Zahl der Angebote stieg von 2018 bis 2019 um 26 Prozent[1].

2019 veröffentlichte Deloitte eine Umfrage zum Thema Blockchain-Technologie. Darin wurden 1’386 Führungskräfte aus einem Dutzend Länder wie China, Deutschland, Singapur, den USA und der Schweiz zu ihrer Meinung befragt. Laut der Umfrage betrachten 53 Prozent Blockchain als wichtige Priorität in ihrem Unternehmen (10 Prozentpunkte mehr als 2018) und 83 Prozent sehen überzeugende Anwendungsfälle für die Blockchain-Technologie. Insgesamt gibt es deutlich mehr positive Haltungen gegenüber Blockchain. Darüber hinaus zeigte die Studie, dass 40 Prozent der Befragten bereit sind, in den nächsten 12 Monaten mindestens 5 Millionen US-Dollar in neue Blockchain-Initiativen zu investieren[2].

Investitionen in Blockchain

Die USA und China sind Spitzenreiter bei Investitionen in neue Technologien – das gilt auch für die Blockchain-Technologie.

Eine von Xinhua Finance im Januar 2020 durchgeführte Studie zeigt, dass die Blockchain-Investitionen in China 2019 verglichen mit 2018 um 40.8 Prozent zurückgegangen sind[3]. Der Aufruf des chinesischen Präsidenten Ende Oktober 2019, die Einführung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen, hat die Investitionsquote jedoch steigen lassen. Eine von IDC (ein US-amerikanisches Marktforschungsunternehmen) Ende 2019 durchgeführte Studie sagte voraus, dass die Investitionen in die Blockchain-Technologie in China steigen und sich bis 2023 auf mehr als 2 Milliarden US-Dollar belaufen würden[4].

Die USA bleiben der grösste Investor in die Blockchain-Technologie. Laut einem Bericht von ResearchAndMarkets.com (United States Blockchain Business Opportunities and Outlook Databook Series (2016–2025)) werden die Blockchain-Ausgaben in den USA voraussichtlich von 3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 auf 41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 steigen. Darüber hinaus sind 22 der 50 grössten Unternehmen weltweit, die in Blockchain investieren, US-amerikanische Unternehmen[5].

Die Europäische Union gab im Januar 2020 bekannt, dass im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms Horizont 2020 170 Millionen Euro in 43 Blockchain-Projekte investieren wurden.

Es gibt immer weniger Zweifel daran, dass die Blockchain die nächste technologische Revolution nach dem Internet einleiten wird. Momentan steht die Technologie noch am Anfang und es gilt herauszufinden, wie sie effizient in vielen Branchen angewendet werden kann. Für Anleger kann dies eine grosse Chance sein, in der frühen Anfangsphase einzusteigen und Teil der nächsten Revolution zu werden. Die Blockchain-Revolution könnte anrollen. Sind Sie dabei?