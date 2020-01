Fünf-in-Eins: das neue Vontobel Krypto Portfolio

Als erster Emittent lancierte Vontobel im Jahr 2017 ein Partizipationszertifikat auf Bitcoin. Doch auch in der Kryptowelt hat sich die Landschaft über die Zeit geändert und viele neue Namen sind dazugekommen. Daher freut es uns, Ihnen ein neues Produkt vorstellen zu können, mit dem Sie diversifiziert an der Wertentwicklung von fünf Kryptowährungen partizipieren.

Die wohl bekannteste der Kryptowährungen macht wieder von sich reden. Denn seit Anfang des Jahres konnte Bitcoin um rund 20 % zulegen. Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass das Jahr noch sehr jung ist. Doch ist der Kursanstieg nicht der einzige Grund, weshalb Bitcoin wieder zunehmend in den Fokus geraten ist. Denn im Mai dieses Jahres steht das nächste und somit dritte «Halving» an; die Belohnung, die Miner für das Aufrechterhalten des Netzwerkes erhalten, wird also geringer. Historisch gesehen hat sich der Bitcoin-Kurs jeweils nach den vergangenen Halvings stark erhöht. Es ist jedoch alles andere als sicher, dass dies auch in diesem Jahr passieren wird. Denn die Performance in der Vergangenheit liefert keinerlei Hinweise auf die künftige Entwicklung. Für Anleger könnten sich dennoch interessante Opportunitäten ergeben.

Partizipationszertifikate auf Kryptowährungen bieten Anlegern einen unkomplizierten Zugang zu einer relativ jungen Anlageklasse. Während Vontobel als Pionier auf diesem Gebiet bereits seit 2017 Bitcoin in einem Zertifikat abbildet, wurde das Angebot mit der Zeit um weitere Kryptowährungen erweitert. Möglich wurde dies durch die Entstehung neuer Währungen, die auch an Marktanteil – und somit an Liquidität – gewonnen haben. Wie in dem Chart unten zu sehen ist, war Bitcoin vor ein paar Jahren mit einem Marktanteil von über 90% noch alleiniger Plartzhirsch. Heute beläuft sich der Anteil auf nur noch 65%, mit Ether (8,5%) und Ripple (4,8%) auf Platz zwei und drei (Stand November 2019).

Wenn Sie als Anleger von einer steigenden Wertentwicklung der größten Kryptowährungen ausgehen, nicht aber in eine einzelne investieren möchten, bieten wir neu ein Partizipationszertifikat auf ein Krypto Portfolio, also einen Korb von fünf Kryptowährungen, an. Das Portfolio besteht bei Anfangsfixierung zu je 20% aus Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Ripple und Litecoin. Eine fixe Laufzeit gibt es nicht. Das Produkt wird in Euro gehandelt und ist sowohl börslich als auch außerbörslich handelbar. Für die Verwaltung des Produkts fällt eine Managementgebühr in Höhe von 2% p.a. an.

Anleger tragen das Risiko, dass der Emittent bzw. der Garant seine Verpflichtungen aus dem Produkt nicht erfüllen kann (Emittentenrisiko), das Währungsrisiko (der Wert des Krypto Portfolios wird in US-Dollar berechnet) sowie das Risiko des Basiswertes. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

Wollen Sie mehr über Kryptowährungen erfahren? Dann besuchen Sie unsere Kryptowelt! Hier verschaffen Sie sich einen Überblick unserer Produkte und können kostenlos die «Crypto Research Reports» unseres Partners Incrementum herunterladen.

