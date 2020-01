Umweltbewusstes Investieren lohnt sich doppelt

Gegenüber nachhaltigem Investieren hält sich hartnäckig das Vorurteil, wer Gutes tun will für das Klima, muss eine geringere Rendite in Kauf nehmen.

Dem ist aber nicht so: Studien belegen, dass Unternehmen mit hohen Standards in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Standards) häufig auch ihre Risiken besser im Griff haben. Zudem sind ihre Gewinne in der Regel höher als diejenigen ihrer Mitbewerber, denn der langfristige finanzielle Unternehmenserfolg geht mit einem verantwortungsvollen Umgang der natürlichen Ressourcen einher – mit entsprechend positiven Auswirkungen auf den Aktienkurs.

Diese Erkenntnis setzt sich langsam auch bei den Anlegern durch: Seit Jahren steigt der Marktanteil ESG-orientierter Produkte.

Guter Start des neuen Klimaproduktes

Vor diesem Hintergrund wurde Anfang November 2019 in Kooperation mit Yova der Vontobel Climate Impact Index lanciert. Zeit, ein erstes Fazit zu ziehen: Es zeigt sich, dass der Climate Impact Index mit dem Gesamtmarkt nicht nur mithalten, sondern diesen übertreffen kann (wobei frühere Wertentwicklungen keinen verlässlichen Indikator für künftige Ergebnisse bilden).

Der Vontobel Climate Impact Index besteht aus Unternehmen mit signifikantem Anteil in den Bereichen erneuerbare Energien (Enphase, Nibe Industrier), Energiesparen (Belimo), Kreislaufwirtschaft (Umicore), Verkehr der Zukunft (Tesla) sowie nachhaltige Forstwirtschaft.

Starker Lauf von Einzeltiteln

Ein näherer Blick auf die Indexmitglieder verdeutlicht die Dynamik: Die Aktien von Enphase Energy waren Top Performer im vergangenen Jahr und sind auch fulminant ins neue Jahr gestartet. Die Aussichten des auf Eigenheimenergie spezialisierten Unternehmens sind bisher vielversprechend.

Die Belimo-Titel haben sich insbesondere in der zweiten Jahreshälfte 2019 gut entwickelt mit einem Schlussspurt zum Jahresende. Die im globalen Batterierecycling aktive Umicore profitiert von immer strengeren staatlichen Auflagen, Verknappung von Erdmetallen sowie hoher Nachfrage nach Recycling-Produkten.

Ein beeindruckendes Jahr hat die Tesla-Aktie hinter sich: Seit kurzem weist der Hersteller von elektrischen Autos eine höhere Börsenkapitalisierung als General Motors und Ford zusammen auf.