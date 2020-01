Roboter als Lösung für den Arbeitskräftemangel

Das Amica Lager in Polen kann bis zu 230.000 Artikel vorhalten und erreicht eine Durchlaufquote von 1.600 Artikeln pro Stunde. Das Besondere an diesem Lager ist, dass nur eine Person erforderlich ist, um es zu verwalten und bewirtschaften. Durch Algorithmen gesteuerte Roboter fahren umher, entnehmen Produkte und fertigen sie schnellstmöglich ab, sodass Kunden in aller Welt im Handumdrehen beliefert werden können. Das futuristische Lager ist die Antwort auf den Arbeitskräftemangel in Polen, einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas. Amica hat für sein Werk ein ganzes Heer von Robotern angeschafft. In den kommenden fünf Jahren will das Unternehmen 250 Millionen Zloty in Automatisierung investieren.

Der Arbeitsmarkt in Polen ist mit mehreren Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert. Die Region ist geprägt durch schnelles Wachstum, eine ungünstige demografische Entwicklung (mehr Rentenanwärter als Berufseinsteiger) und die Tatsache, dass in den 2000ern viele Polen ausgewandert sind. Daher ist die Arbeitslosenquote heute sehr niedrig und Unternehmen haben Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Da Zuwanderung als Lösung für den Arbeitskräftemangel in Polen eher verpönt ist, könnte die Robotisierung Abhilfe schaffen. Polen hat hier ohnehin Nachholbedarf gegenüber anderen Industrienationen. Nach Einschätzung des polnischen Wirtschaftsinstituts kommen in Polen auf 10.000 menschliche Arbeitskräfte 42 Roboter. Diese Zahl ist im Vergleich zu Deutschland (338 Roboter je 10.000 Arbeitskräfte), Ungarn (84 Roboter je 10.000 Arbeitskräfte) und der Tschechischen Republik (135 Roboter je 10.000 Arbeitskräfte) relativ klein. Langfristig wird die Automatisierung dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken und dazu beitragen können, dass in der Wirtschaft eine Verlagerung von billigen Arbeitskräften zu Tätigkeiten mit höherer Wertschöpfung erfolgen kann. Schon lange fordern Stimmen aus Politik und Bevölkerung mehr Investitionen in Technologien.

Viele Länder sind mit demografischen Problemen konfrontiert, und es gibt eine starkes Missverhältnis zwischen neu in den Arbeitsmarkt eintretenden und aus dem Arbeitsleben ausscheidenden Arbeitskräften. Eine Studie von Deloitte und The Manufacturing Institute ergab, dass Kompetenzlücken in einigen Branchen den Arbeitskräftemangel zusätzlich verschärfen. In manchen europäischen Volkswirtschaften werden Roboter daher immer häufiger auch für operative Aufgaben eingesetzt. Dadurch können Kompetenzlücken und demografisch bedingte Personalengpässe überbrückt werden. Die Automatisierung ist eine Möglichkeit, das Produktionsvolumen aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen. Zudem ermöglicht sie dem vorhandenen Personal, sich stärker auf wertschöpfende Tätigkeiten zu konzentrieren.