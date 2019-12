USA vs. China: Das könnten die Gewinner aus dem Handelskonflikt werden

Die Finanzmärkte befinden sich seit gut einem Jahr im Bann des Handelskonflikts zwischen den USA und China. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass eine neue Nachricht die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegt. Der Handelsdisput ist jedoch nur ein Teil einer grösseren, tieferliegenden geopolitischen Verschiebung. Es geht um den Kampf um eine neue Weltordnung und darum, wer die nächste digitale Supermacht wird.

Die Studie, die Vontobel zusammen mit dem renommierten Thinktank Eurasia Group erarbeitet hat, blickt über den jetzigen Handelsstreit hinaus auf dessen Wurzeln und analysiert die Implikationen für die Weltwirtschaft. So belastend die Handelsspannungen global sind, so gibt es auch Länder, Regionen und Sektoren, die von den Machtverschiebungen profitieren könnten. Denn am Ende des Tages könnten weder China noch die USA zu den Gewinnern gehören, sondern Länder wie Brasilien, Mexiko, Malaysia, Vietnam, Thailand oder auch Indonesien. Warum ist das so?

Neuorganisation von Lieferketten und Fokus auf kurze Handelswege

Niedrige Arbeitskosten sprechen für eine Auslagerung von Produktionsketten nach Südostasien. Gleichzeitig hat sich das Geschäftsklima dort kontinuierlich verbessert.

Malaysia, Thailand und Indonesien mit deutlicher Verbesserung