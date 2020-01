Chinas «Belt and Road Initiative» – 117 Milliarden US-Dollar für den Welthandel 2019

Im Rahmen der BRI fliessen Investitionen in mehr als 130 Länder. Die Investitionen betreffen die wirtschaftliche Entwicklung (Bildung, Fachwissen, soziale Kompetenzen usw.) und Transportinfrastrukturen. 30 internationale Organisationen sind an dem Projekt beteiligt, das in Asien, Afrika, der Karibik, Europa und Südamerika umgesetzt wird. Die BRI kostet mehr als 1 Billion US-Dollar und gilt als das ehrgeizigste Infrastrukturprojekt in der Geschichte der Menschheit. Es soll bis 2049 laufen[1].

Herausforderungen

Die BRI steht vor mehreren Herausforderungen. Die am Projekt beteiligten Länder haben Schuldenprobleme und es wurden Korruptionsvorwürfe erhoben. Ausserdem scheint es der BRI an Transparenz und Verantwortung für die Umwelt zu mangeln. Auch der Handelskonflikt zwischen den USA und China stellt ein Problem dar, da die meisten Projekte in US-Dollar finanziert werden. China beschloss, einigen Bedenken mit einem «Neustart» der BRI auf dem Belt and Road Forum in Peking zu begegnen. Bei der Veranstaltung erklärte der asiatische Riese, dass staatseigene Unternehmen (die mit Abstand grössten Investoren der BRI) besser beaufsichtigt und Umwelt- und Antikorruptionsmassnahmen verstärkt würden.

Investitionen werden fortgesetzt

Chinas Engagement für die BRI ist nach wie vor hoch. Das Projekt liegt vor dem Zeitplan und liefert Ergebnisse vor den von den chinesischen Behörden festgelegten Fristen. Ausserdem erlangt die BRI in den betreffenden Ländern immer mehr Beachtung. Die Investitionen in das Projekt gehen weiter. In diesem Jahr belief sich der Wert der neuen Belt-and-Raod-Projekte über einen sehr kurzen Zeitraum (vom 2. bis 15. Januar) bereits auf 4.5 Milliarden US-Dollar.[1]

